‘Quarantainekosten coronavirus zijn voor reiziger’, zegt organisatie reisbranche ANVR

Oproep levert ‘meer dan drie’ meldingen op van racisme tijdens carnaval

17:31 DEN BOSCH - De oproep om racisme te melden tijdens carnaval leverde tot nu toe drie bevestigde meldingen op in Brabant. Maar er zijn er zeker meer, aldus Marieke Stam van actiegroep Kick Out Zwarte Piet. Die is druk bezig ‘om het materiaal te analyseren, en ons erop te beraden’. ,,Dinsdag komen we naar buiten met een statement.”