Quiz | Herken jij deze broers en zussen van bekende Brabanders?

UPDATE Leegstand winkels Brabant op hoogste niveau in bijna 20 jaar

29 september DEN BOSCH - Het aantal winkelpanden dat in Brabant leegstaat is opnieuw toegenomen. Bijna 1 op de 10 zaken is onbezet (8,7 procent). Dat is het hoogste aantal sinds 2004 en een toename van 3 procent ten opzichte van een jaar eerder, blijkt uit de retailmonitor van de provincie.