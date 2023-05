Raad Breda wil het anders doen: ‘Het oplezen van een lijst met vragen inspireert niet’

Hopen dat Halsterse kermis terug kan naar het dorp: ‘Daar horen we thuis’

HALSTEREN - Volgend jaar toch liefst een échte kermis in het centrum van Halsteren, daar zet exploitant John Daupin op in. Want voor de plek op een weiland aan de Beeklaan waar nu de kermis was, daar krijgt hij waarschijnlijk te weinig exploitanten meer voor geïnteresseerd.