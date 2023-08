Raad van commissarissen Amphia heeft nieuwe voorzitter

Update 19-jarige man uit Bladel overlijdt na zware botsing tegen meerdere bomen in Hulsel

HULSEL - De automobilist die in de nacht van maandag op dinsdag tegen meerdere bomen botste in Hulsel is overleden. Dat meldt de politie. Het gaat om een 19-jarige man uit Bladel. Het ongeluk was eenzijdig.