Raadsvragen over toename afval haven- en industrieterrein Moerdijk

met video Arrestatie­team overmees­tert vrouw die met vuurwapen dreigt in Tilburg

TILBURG - Een verwarde vrouw is zaterdagmiddag aangehouden in de Jacques Oppenheimstraat in Tilburg, omdat ze met een vuurwapen dreigde te schieten. Omdat dit gevaar voor de omgeving opleverde, kwam het arrestatieteam van de politie in actie.

28 januari