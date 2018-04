Radeloze Corrie (55) zoekt al weken haar echtgenoot in Brabant: 'Mijn lieverd heeft dringend hulp nodig'

HALSTEREN – De 55-jarige Corrie Aktas uit Halsteren is de wanhoop nabij. Al bijna drie weken heeft ze niets meer vernomen van haar echtgenoot, met wie ze al negen jaar getrouwd is. ,,We zoeken ons helemaal suf, zelfs buiten Brabant en in plaatsen in Turkije. Ali is geestelijk ziek en heeft dringend hulp nodig”, klinkt het verdrietig.

Corrie gaat naar eigen zeggen door een hel. ,,We waren het gelukkigste stel van Nederland”, zegt de moeder van twee kinderen tegen deze krant. ,,Maar de laatste tijd zagen wij Ali steeds ongelukkiger worden. Onze slechte financiële situatie maakte hem erg onrustig en onzeker. Als vrachtwagenchauffeur maakte hij vreselijk lange dagen. Hij raakte oververmoeid en verloor steeds meer de grip op zijn leven en onze relatie. Hij is nu niet meer zichzelf.”

Met rust gelaten

Op vrijdag 14 april loopt Ali in verwarde toestand weg, zonder telefoon of pinpas. Corrie slaat groot alarm bij de politie, die de man als vermist opgeeft. Een paar dagen later, op woensdag 18 april, meldt Ali zich op het politiebureau met de boodschap dat hij met rust gelaten wil worden. Hierdoor kan de politie niets meer voor Corrie en haar kinderen betekenen. Elk mens heeft immers het recht om te vertrekken en weg te blijven.

Dat ligt in dit geval echter anders, zegt Corrie. Ali is psychotisch en kampt met een depressieve stemmingstoornis. Dat blijkt ook uit een brief van zijn psycholoog die deze krant heeft ingezien. ,,Ik ben als de dood dat Ali dingen gaat doen waar hij later spijt van krijgt”, verzucht zijn echtgenote. ,,Moet ik soms wachten tot ik van een agent te horen krijg dat hij zichzelf iets heeft aangedaan? Dat zou ik mezelf nooit vergeven.”

Vrienden en kennissen zoeken al wekenlang naar Ali, waarbij de focus op de eigen omgeving ligt. Maar ook in Amsterdam wordt gezocht, bovendien is zijn familie in Turkije ingeschakeld om mee te helpen zoeken.

Niet de eerste keer

Op de dag van zijn vermissing is Ali ’s avonds nog gezien op station Roosendaal, zegt Lucinda Konings, een nichtje van de man. ,,We hebben op bewakingsbeelden gezien dat hij daar heel zenuwachtig rondloopt en uiteindelijk niet de trein heeft gepakt. Dat is ons laatste aanknopingspunt.”

Het is niet de eerste keer dat Ali als vermist wordt opgegeven. Zeven maanden geleden vertrok de Turk al van huis, toen werd hij enige tijd later in verwarde toestand in Amersfoort teruggevonden.

,,Het is om die reden extra wrang dat wij nu van het kastje naar de muur worden gestuurd, terwijl zijn verleden duidelijk laat zien dat hij in deze staat absoluut niet alleen mag zijn”, vertelt Corrie. ,,Ik blijf dan ook doorzoeken, al is het het laatste wat ik doe.”

Reactie politie

Op sociale media worden opsporingsberichten van familieleden nog altijd massaal verspreid. Veel mensen zeggen mee te leven met de familie en uit te kijken naar de man. Omwille van de privacy kan de politie geen mededelingen doen over zijn geestelijke gesteldheid.