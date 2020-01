Radicale boeren willen Den Haag 5 februari ‘laten schudden op grondvesten’

Op 5 februari voert het Landbouw Collectief - waartoe ook FDF behoort - in het Haagse Catshuis overleg met minister Schouten en premier Mark Rutte over de stikstofproblematiek. Van den Oever dreigt in het pamflet de stad over te nemen als de boeren in het Catshuis geen respect ontvangen.

Haagse waanzin

‘Genoeg geweest!’

Gelderland

Albert Markerinkbeheerder, regiobeheerder Gelderland van FDF voegt daar aan toe: ‘Met z’n allen in onze voertuigen en richtingen ‘onze’ regering. 5 februari trekken we gezamenlijk nogmaals naar Den Haag. De dag dat er een goed akkoord moet komen voor onze geweldige sector. Dus hijs je vlaggen, pomp op die banden en vul je tank. In de vroege ochtend wordt er weer vertrokken uit verschillende locaties in Gelderland. We laten onze huizen en bedrijven achter, zodat wij of onze naasten nog een huis en bedrijf kunnen behouden. Samen staan wij voor elkaar klaar. Samen zullen we de schouders eronder zetten en laten zien dat we er toe doen.’