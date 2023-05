Rapen zijn gaar bij MOC'17: club uit Bergen op Zoom woedend na besluit KNVB om duel van concurrent over te laten spelen

Doorstroom­toets voor groep 8 botst met carnaval: ‘Scholen moeten het evenement maar verplaat­sen’

DEN HAAG/BREDA - De doorstroomtoets voor leerlingen in groep 8, voorheen bekend als de eindtoets, vindt in 2024 vlak voor of tijdens carnaval. Scholen die daarover aan de bel trokken kregen wel een hele bijzonder antwoord uit Den Haag.