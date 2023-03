Raskat voor 1 euro te koop: ‘Hij is erg eigenwijs, want hij luistert niet zo goed naar zijn naam’

Er was alleen een klein probleempje, Vriend zou vast niet blij worden van deze haarbal. Bij het avondeten dan toch maar aan hem gevraagd hoe ik naar Oosterbeek moest rijden. ‘Hoezo’ was de wedervraag. ,,Verrassing” floepte ik eruit , en mijn dochter glunderde mee.

Dubbel paniek! Poes was wit en had veel haar. Ernstig veel haar , zoals het een goede Perzische kat betaamd.

Het dierenpaspoort verklapte ons dat onze Witte Droom kerngezond was. Het enige wat me aan het denken had moeten zetten was het feit dat ze voor deze mooie raskat slechts 1 euro vroeg. ‘Een symbolisch bedrag’ had ze gezegd, terwijl ze Poshnok haastig in onze handen propte.