Ravage door foutje bij inparkeren met Porsche: vrouw drukt per ongeluk op gaspedaal en niet rem

De bestuurster van de dure Porsche wilde inparkeren, om bij de nabijgelegen snackbar friet te gaan halen. Toen ze vooruit het vak in wilde steken, drukte ze niet op de rem maar hard op het gaspedaal. De Porsche schoot vooruit tegen geparkeerde auto's. Daarna reed ze twee palen en een boom omver, waarop ze tot stilstand kwam.



Ook ramde ze twee geparkeerde auto's die de weg en de stoep op schoten. Wonder boven wonder raakte er niemand gewond bij het ongeval. De ravage is enorm.