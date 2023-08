RBC betekent zoveel voor Eric Konings dat hij er een boek over schrijft: ‘Gevoel probeer ik te vangen in woorden’

Genetisch foutje vergroot kans op hartin­farct, ontdekte deze internist: ‘Komt nergens anders ter wereld voor’

WAALWIJK - Mensen met een hoge bloeddruk en hoog cholesterol kunnen sinds begin deze eeuw worden behandeld in Waalwijk. Dat is mede te danken aan internist Ben Imholz, die na 25 jaar stopt bij het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis. ,,We zagen opvallend veel jonge mensen met hartklachten op de eerste hulp.”