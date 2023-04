RBC gaat samen hogerop: ‘Je voelt aan alles dat de club leeft’

‘Raad moet kunnen meepraten over opvangloca­ties Meierij­stad’

VEGHEL - Sinds burgemeester en wethouders in Meierijstad een aantal locaties hebben aangewezen voor de (tijdelijke) huisvesting van (oorlogs)vluchtelingen, is op een paar plekken onrust ontstaan. Moet gezien die gevoeligheid de gemeenteraad er niet gewoon over kunnen meebeslissen?