Reacties op facebookvlees: van ‘schandalig’ tot ‘supervlees voor een superprijsje’

ESCH - Terwijl de één het schandalig vindt dat vlees dat via Facebook verkocht werd deels bedorven was , ziet de ander geen enkele reden de aanbieder uit Esch te mijden. ,,Gewoon zelf opletten. Tot nog toe prima tevreden.”

Het Brabants Dagblad bestelde zeven producten bij Voordelig Vlees Voor Iedereen. Na levering bij een van de veertig servicepunten van het bedrijf werd de bestelling linea recta in een koelbox overgedragen aan een laboratorium. Daar bleek dat op drie producten de listeriabacterie aanwezig was. Twee producten bevatten zoveel bacteriën dat experts ze bedorven noemen.

Een deel van de lezers heeft geen goed woord over voor het bedrijf. Sommigen deden al eerder een slechte ervaring op met het vlees. Zo zegt Denny van Rooij een servicepunt van VVVI te hebben gehad. Dat is een (woon)adres waar klanten hun bestelling op kunnen halen. Volgens Van Rooij zat er in januari 2017 slecht vlees bij. ,,Verrot en bedorven. Reden voor mij om direct te stoppen als servicepunt.”

Prima

Anderen springen juist in de bres voor het bedrijf. Zo toont Wijnand Overeem zich een trouwe klant. ,,Die voedselexpert moet nodig eens naar de supermarkten toe, kijken hoeveel hij daar tussen vindt. Ga eens een keer uit eten kan het ook gebeuren, gewoon zelf opletten, tot nog toe prima tevreden”, schrijft hij onder meer. Ook Sanne van Heerbeek laat weten dik tevreden te zijn over de kwaliteit. ,,lk bestel hier regelmatig vlees, supervlees voor een superprijsje”

Tekst gaat door onder de foto

Volledig scherm VVVI levert vanuit Esch wekelijks aan zo'n 600 huishoudens door het hele land vlees. © copyright Marc Bolsius

Verder gaan de reacties over het toezicht van de NVWA. Er is bijvoorbeeld verbazing over het feit dat vlees dat onder meer door voedingsmiddelentechnoloog IJsbrand Velzeboer ‘verrot’ wordt genoemd, wél gewoon verkocht mag worden. Voor rauw vlees geldt geen limiet aan het aantal bacteriën (kiemgetal). Bij verhitting gaan de bacteriën dood, maar volgens deskundige Velzeboer kun je nog steeds ziek worden van toxines die achterblijven. ,,Dat de NVWA dit goed vindt in een land met doorgaans heel veel regeltjes”, zegt Johan Verduin.

Maar lezer Rob stelt zich op bd.nl een andere vraag: ,,Ik vraag me af hoe het vlees van de gemiddelde slager of supermarkt uit deze test was gekomen. Is dit vlees werkelijk zo slecht of draven we helemaal door wat betreft regelgeving ?"