Reality-ster Alex Maas over onzekerheden en Frans Bauer opgepakt

We hopen maar dat het niet echt is, want anders zouden we wel eens heel lang zonder nieuwe Frans Bauer-muziek kunnen zitten. De zanger uit Fijnaart is vanochtend uit zijn bed gehaald door een S.W.A.T-agent uit Amerika. Gelukkig lijkt het allemaal op een grap van een van de kids.

We kennen reality-ster Alex Maas natuurlijk vooral als de gebruinde spierbundel vol bravoure uit Temptation Island en Ex on the Beach. Wat we misschien nog niet wisten, is dat ook Alex wel eens onzeker is. Vandaag stelt hij zich kwetsbaar op. ,,Want ik heb ook periodes gehad dat het allemaal wat minder ging.”

Je eerste verre vlucht. Weet jij nog waar die spannende reis naartoe ging? Het dochtertje van Leontien van Moorsel mocht het deze week allemaal beleven. Samen met haar moeder vloog Indy naar Los Angeles. Het was, aldus Van Moorsel, een fantastische week. Even als vanouds met haar maatje. Daar horen leuke foto's bij!

Youtube-ster Giel de Winter is een echte Brabander. En dan vier je volgende week natuurlijk carnaval. De inwoner van Uden doet dat dan wel weer op een manier hoe we hem allemaal kennen: keihard werkend. Met zijn StukTV-collega's doet hij een hoop plaatsen aan om een feestje te bouwen.

Hoe vertederend. De Eindhovense dj Sander van Doorn is stapeldol op zijn pasgeboren dochtertje. Ava-Anouk heet ze en zo te zien windt ze haar - jarige - vader nu al om haar kleine vingertjes.

Dat Onno Hoes van mannen houdt is bekend. Dat hij van brandweermannen houdt nog niet. De Bossche burgemeester van Haarlemmermeer mocht mee op oefening met de mannen in uniform van Kennemerland. Zo te zien beviel hem dat goed.

Rico Verhoeven vecht niet alleen tegen andere kickboksers, maar ook voor kinderen die een akelige ziekte hebben. Met die filmpje vraagt hij daar nog maar eens aandacht voor: voor wie vecht jij?

Dat Xander de Buisonjé een zoon had wisten we. Maar dat zoon Sem ook kan zingen, dát wisten we nog niet. Mooi stel zo. Nog even, en Sem is net zo'n hartenbreker als z'n vader (hoewel, een beetje minder mag ook, zal moeder Wendy misschien wel denken).

Wat heeft Hans Teeuwen nou in zijn handen? Kale kokosnoten of bowlingballen?

Sylvie Meis - hier met indrukwekkende sixpack - heeft net haar ochtend-workout achter de rug. Maar waar gewone stervelingen bezweet en met een rood hoofd de gym verlaten, oogt Sylvie zo fris als een hoentje. Misschien omdat ze al een paar slokjes heeft genomen van die gezonde shake.