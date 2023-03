Rebellenclub geopend in Den Bosch: ‘We doen dingen graag een beetje anders’

DEN BOSCH - In het pand Hinthamerstraat 6 (vlakbij de Bossche Markt) waar modezaak Sandwich was gevestigd, is donderdag interieurzaak Rebellenclub geopend. Wat is er zo rebels?

,,Bij Rebellenclub doen we dingen graag net een beetje anders. We houden van plezier, en niet van ingewikkeld. Daarom zoeken we altijd naar manieren om het inrichten van je huis makkelijker en leuker te maken.” Dat meldt Rebellenclub (‘De club van vriendelijke dwarsdenkers’) over de achtergrond van deze keten waarvan de winkels ‘clubhuizen’ zijn.

Vijf filialen

De wooncollectie bestaat onder meer uit maatwerk banken en eetkamerstoelen. ,,Het succes van onze winkels bij Woonwarenhuis Nijhof in Baarn, Stadshart Amstelveen, Mall of The Netherlands in Leidschendam en het Homestudios Experience Center in Utrecht smaakte naar meer.”

Dat zegt Gaetano van Vugt die verantwoordelijk is voor de winkels van deze keten.

Volgens hem waarderen klanten het vooral het een-op-een advies dat in de winkels wordt gegeven door in totaal elf stylisten van wie er in Den Bosch drie gratis interieuradvies geven.

Quote We hebben hard gewerkt aan een prachtig resultaat Gaetano van Vugt

Volgens Gaetano is Rebellenclub ‘zich ervan bewust dat de beleving uit meer bestaat dan service en kwaliteit. Dat moet terug te zien zijn in de uitstraling van het ‘clubhuis’ in Den Bosch. Deze winkel werd ontworpen door een styliste die zich liet inspireren door het filiaal in Amstelveen. ,,We hebben hard gewerkt aan een prachtig resultaat. Een mooie vijfde locatie voor Rebellenclub waar we als team erg trots op zijn”, aldus Van Vugt.



