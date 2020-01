Rechtbank heeft vragen bij Brabants boerenbeleid: ‘waarom gelden strengere eisen voor élke veehouder?’

Dat lijkt de sleutelvraag te worden tijdens de rechtszaak die boerenorganisaties ZLTO en POV tegen de provincie Noord-Brabant hebben aangespannen. De procedure hing al lange tijd boven de markt. Meteen nadat de Brabantse politiek in 2017 besloot de milieu-eisen voor veehouderijen vervroegd te verscherpen, kondigden beide sectororganisaties juridische stappen aan. Pas nu, tweeënhalf jaar later, kwam de kern van de zaak bij de rechtbank aan bod. Uitgerekend op het moment dat de discussie over landbouw en stikstof in alle hevigheid is losgebarsten.