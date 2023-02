Rechter veroordeelt onruststokers jaarwisseling Veen tot werkstraffen voor autobranden

De werkstraffen zijn deels voorwaardelijk, met een proeftijd van twee jaar. Gaan de mannen, afkomstig uit Altena en Vianen, weer in de fout dan moeten ze ook dat deel van hun taakstraf uitvoeren. Justitie had bij een aantal verdachten naast werkstraffen een voorwaardelijke gevangenisstraf van een maand geëist.

Volgens de rechter hebben de zes, in de leeftijd van 19 tot en met 24 jaar, zich in aanloop naar de jaarwisseling schuldig gemaakt aan het leveren van banden en een stookauto, en het in brand steken ervan.

Gebiedsverbod en schade

Voor afgelopen jaarwisseling hadden de zes - samen met een aantal bij de gemeente en politie bekende autostokers - een gebiedsverbod gekregen voor het beruchte kruispunt Witboomstraat–Van der Loostraat in Veen. In de strijd tegen ongeregeldheden en het in brand steken van sloopauto's was er cameratoezicht op de kruising.

De aanloop naar de jaarwisseling was aanzienlijk rustiger dan voorgaande jaren, stellen burgemeester en wethouders: ,,Met name in de kern Veen was het verschil met vorig jaar in de goede zin van het woord groot.” Al betreuren ze dat een aantal bewoners toch overlast heeft gehad en er voor heel de gemeente Altena bijna 67.000 euro schade was aan vernield straatmeubilair en wegdek. Vergeleken met vorige jaarwisseling is het schadebedrag gehalveerd.