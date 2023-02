Rechts-extremistische complotposters duiken op in Halderberge en Rucphen

Stoere Kerels | ‘Als ze zo onbevangen blijven spelen, kan Willem II nog een eind komen’

In de podcast ‘Stoere Kerels’ bespreken BD-clubwatchers Dolf van Aert en Max van der Put wekelijks het wel en wee van Willem II. In aflevering 27 van dit seizoen blikken ze onder meer terug op de thuiswedstrijd tegen Jong Ajax, die de Tricolores met hangen en wurgen wisten te winnen. Frans Nabbe, voorzitter van de Koningsclub bij Willem II, is de belgast in deze aflevering.