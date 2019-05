Recordbrekend Avengers: Endgame valt in de smaak: ‘Ik ga 'm thuis zeker nog twee keer bekijken’

Endgame is het sluitstuk van de reeks waarin het superheldenteam, onder andere bestaande uit Hulk, Iron Man en Captain America, de krachten bundelt. Het is de vierde Avengers-film en ging vrijdag 24 april in Nederland in première. Vijand Thanos heeft zogenaamde Infinity Stones gebruikt om de helft van al het leven in het universum te vernietigen. De Avengers pogen zijn daden terug te draaien.