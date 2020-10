Regen, regen, regen: Brabant gaat twee druilerige weken tegemoet

VIDEO Lubach presen­teert ludiek carna­valsal­bum: ‘Ik zit met Diederik Gommers op een waterbrom­mer’

27 september Dat carnaval 2021 er heel anders uit gaat zien dan gebruikelijk, was al even bekend. Geen optochten door heel Brabant, livemuziek op volle pleinen en gezelligheid in de kroeg. En bij een ander soort carnaval, horen andere carnavalsliedjes. Laat dat maar aan Arjen Lubach over.