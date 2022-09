Regen zorgt voor drukste ochtendspits van het jaar, ook in Brabant veel vertraging

Derde overval op super Sint Anthonis in ruim twee jaar: ‘Dit mee te moeten maken, is echt verschrik­ke­lijk’

SINT ANTHONIS - Alsof er donderdagavond nooit een gewapende overval is geweest op de Jan Linders in Sint Anthonis. De derde alweer in ruim tweeënhalf jaar tijd. Terwijl het zonnetje vrolijk schijnt, lopen klanten vrijdagochtend als vanouds in en uit de super aan De Merret. Business as usual. Zo lijkt het. Want het personeel is in shock.

23 september