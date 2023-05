Reginadonk op de schop: geld voor bomen, parkeerplaatsen en een fietsstraat

Niet alleen grote mensen vermaken zich op het Jaarmarkt Festival Den Hout

DEN HOUT - Jaarmarkt Den Hout, sinds vorig jaar Jaarmarkt Festival Den Hout gedoopt, trekt al sinds jaar en dag een bezoekersaantal dat een veelvoud is van het aantal inwoners (1.260) van dorp. Zo ook op Hemelvaartsdag 2023. Hoewel het zeker aan het begin van de dag iets frisser oogt dan dat het is, is het prima jaarmarktweer.