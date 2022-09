Reizigers moeten het langst wachten op station Breda, ook op deze Brabantse stations is geduld nodig

Treinreizigers hadden het afgelopen halfjaar heel wat vaker te maken met vertragingen of treinen die zelfs helemaal niet kwamen. Station Breda spant de kroon, daar kwamen duizenden treinen te laat of verschenen niet, blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. En de verwachting voor komende maanden is niet bepaald hoopvol.

Vooral in de laatste maanden is het sappelen voor treinreizigers. Op liefst 378 van de bijna 400 stations zijn treinen nu minder vaak op tijd dan in 2019. Dat blijkt uit een uitgebreide analyse van treintijden, op basis van gegevens die de website Rijden de Treinen verzamelde.

Station Breda spant de kroon in negatieve zin. Van de ruim 53.000 keer dat er het afgelopen halfjaar een trein zou moeten stoppen, was deze 4698 keer meer dan 5 minuten te laat (8,8 procent). En maar liefst 4288 keer (8 procent) viel de trein uit, waardoor deze helemaal nooit in Breda aankwam.

Brabantse stations

Na Breda zijn de stations Bergen op Zoom en Roosendaal in Brabant het minst stipt. Terwijl de treinen daar in 2019 nog 93,9 en 92,4 procent van de gevallen op tijd reden, is dat gedaald tot 84,8 en 85 procent. Een percentage dat nog wat lager ligt dan op de stations Eindhoven Centraal (86,2 procent), ‘s-Hertogenbosch (86,3 procent) en Tilburg (86,7 procent).

Landelijk scoren ook de stations Amsterdam Amstel (83,7 procent op tijd) en Roermond (84,8) niet best. De meeste kans op een op tijd rijdende trein heb je op de Friese stations Dronryp (98,1 procent), Franeker (98 procent) en Deinum (98 procent). Toch was ook de stiptheid op deze stations in 2019 beter dan nu. Bekijk hier de kaart.