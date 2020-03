Reizigers ‘vogelvrij’ in Bangkok, Bergs stel zat als 'ratten in de val’

Koning Wil­lem-Alexan­der bezoekt hulpverle­ners bij GGD Tilburg

20:27 TILBURG - Koning Willem-Alexander heeft dinsdagmiddag met eigen ogen gezien hoe in Brabant wordt gevochten tegen het coronavirus. De koning bracht een werkbezoek aan de GGD in Tilburg, die op 27 februari de eerste coronabesmetting in Nederland constateerde.