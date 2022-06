Rekenkamer: Brabant verdiende investeringen voor afpakken crimineel geld ruimschoots terug

Tussen 2010 en 2021 investeerde de Nederlandse overheid in totaal 634,1 miljoen euro extra om meer crimineel verworven geld af te pakken. Dit is in vijf verschillende intensiveringsprogramma's gestoken. Het ministerie van Justitie wilde dat iedere geïnvesteerde euro driemaal zoveel aan afgepakt vermogen zou opbrengen, maar dat is niet bij alle programma's gelukt. Bij het programma waar de aanpak van criminaliteit in Brabantse steden onderdeel van uitmaakte, is dit wél gelukt.

Aanpak criminaliteit grote steden Brabant

Voor het Ketenprogramma Afpakken met daarin de Taskforce B5 Brabant, is in totaal 207 miljoen euro vrijgemaakt. De Taskforce B5 is eind 2010 opgericht om de gezamenlijke aanpak van politie, gemeenten, Openbaar Ministerie en Belastingdienst te leiden met als doel de georganiseerde criminaliteit in onze provincie aan te pakken. B5 verwijst naar de Brabantse steden Tilburg, Helmond, Breda, Den Bosch en Eindhoven.

Het intensiveringsprogramma waar de aanpak van criminaliteit in Brabantse steden onderdeel van uitmaakt verdiende zich in drievoud terug. Dat betekent dat de 207 miljoen euro ruim 600 miljoen opleverde.

De Algemene Rekenkamer stelt vast dat ‘de politieke ambities groot waren', maar de realisaties achterbleven bij de door de minister van Justitie gewekte verwachtingen. ,,Dit is teleurstellend, omdat in dezelfde periode het de minister via ruimere wet- en regelgeving en beleid eenvoudiger maakte om crimineel vermogen af te pakken.” Daardoor is er 'veel gezaaid en beperkt geoogst'.

Brabant scoorde qua opbrengt goed, maar er waren ook programma's die vrijwel niks opbrachten zoals het programma FinEC Politie dat bedoeld is om de deskundigheid van de politie te vergroten door meer financiële specialisten aan te trekken. Daarin werd bijna 300 miljoen euro gestoken, wat het gemiddelde flink naar beneden haalde.

