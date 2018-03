Renee van Bavel treedt op tijdens Nationale Dodenherdenking in Amsterdam

Griep zorgt voor koortsachtige drukte in re­gio-zie­ken­hui­zen

16:47 HELMOND - Negen uur maandagmorgen. In een vergaderzaal van het Elkerliek ziekenhuis in Helmond zitten vijftien mensen aan tafel. Op de muur wordt een enorme grafiek geprojecteerd. De cijfers en schema's geven aan wat een griepgolf zoal teweeg brengt in een ziekenhuis. Een grote toeloop van patiënten, vaak met zeer ernstige klachten. Gaten in de organisatie omdat de griep ook toeslaat onder medewerkers. Plus patiënten die wel naar huis kunnen, maar moeten blijven omdat het ook de thuiszorg over de schoenen loopt.