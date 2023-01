Rentree Sebregts bij Moerse Boys loopt uit op deceptie: eigen goal en oorwassing

GDC pakt prijs in topper tegen DESK, tot afgrijzen van Mitchell Bastianen: ‘Ik had er veel meer van verwacht’

DESK had in de topper tegen GDC een mooie eerste stap kunnen zetten richting promotie. Moest er wel worden gewonnen om de periodetitel in zicht te houden. Het tegendeel gebeurde, dus ging de koploper er met het eerste nacompetitieticket vandoor.

