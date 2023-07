Restaurant Vroenhout in Roosendaal sluit: ‘Ik kan niet in de keuken én in de bediening staan’

Dierenpara­dijs Jac Horward in Breda stopt na 54 jaar

BREDA - De 87-jarige Jo Horward schept nu nog vogelvoer voor haar klanten, maar niet voor lang. Na meer dan een halve eeuw sluit Dierenparadijs Jac Horward aan de Haagweg in Breda zijn deuren. ,,Het is een groot verlies dat we rustig gaan verwerken.”