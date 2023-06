Reünie van ‘de familie’ van roemruchte disco De Ster: ‘Hier heb ik heel wat glazen bier weggebracht. En zweetdruppels’

ELE Rally ‘Vlijm­scherp’ Koreaans duel om eindzege ELE Rally gewonnen door de oudste Hyundai: ‘Goed karretje’

De zege om de 58ste ELE Rally draaide uit op een gevecht tussen twee tegenpolen in een Hyundai i20 R5. Bob de Jong, de rustigste van de twee, besliste het duel beheerst in zijn voordeel. Voor de agressiever rijdende aanvaller Kevin van Deijne was er troostprijs dat hij op de slotdag ‘toch maar mooi’ een fiks deel van zijn achterstand had weggepoetst. ‘Maar Bob was gewoon de snelste’.