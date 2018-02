Reusachtig doolhof komt jarenlang naar Tilburgse binnenstad: Alsof je door een levend schilderij wandelt

Za 3 feb: Een surrealistisch, kunstzinnig en reusachtig doolhof waar mensen uren kunnen dwalen komt in het Tilburgse stadshart te staan. Over een paar maanden moet de bouw beginnen. ,,Dit wordt een toeristische trekpleister."

Een overdekt labyrint waar je doorheen klautert, kruipt en loopt. Waar je uren kunt verdwalen in een kunstzinnig klimparcours, vol gangen, vreemde kamers en fantasiebeelden. Alice in Wonderland, maar dan echt. Het wordt omschreven als 'een trip zonder drugs'.

Levensgroot

Quote Kunst heeft me nog nooit zo intens geraakt Initiatiefnemer Joep van Gorp ,,Het laat zich moeilijk in woorden vangen", beaamt Joep van Gorp, eigenaar van cultureel bureau Qanvas, de initiator achter festival Aus Berlin en Machinekamer in de Spoorzone. ,,Het is een persoonlijke beleving", zegt de Tilburger. ,,Een bizarre ervaring. Alsof je door een levensgroot schilderij wandelt."



Vijf jaar geleden bracht hij tijdens een lang weekend in Berlijn een bezoek aan doolhof Peristal, een kunstproject van de Duitse kunstenaar Tim Henrik Schneider. ,,Het ene moment was ik verbaasd over de extreme mooiheid en het volgende moment durfde ik geen kant op. Kunst heeft me nog nooit zo intens geraakt."



Sindsdien loopt Van Gorp met het idee rond om het doolhof - maar dan een eigen Tilburgse versie met een andere naam en totaal andere vormgeving - naar de binnenstad te halen. ,,Ik ben al vijf jaar op de achtergrond bezig om mensen warm te krijgen voor het idee, tweeënhalf jaar geleden zei iedereen opeens 'ja'."

Steun

Quote De doolhof wordt een icoon dat een internationaal publiek naar de stad zal halen Cultuurwethouder Marcelle Hendrickx Want het is geen klein project. Allerminst. Het nieuwe doolhof telt straks 400 vierkante meter, met verhogingen, tunnels, gangen en kamers. Daarmee beslaat het bijna twee keer zoveel oppervlakte als het Berlijnse labyrint. De totaalkosten bedragen 1,2 miljoen euro, er is nu zicht op 1 miljoen voorfinanciering, aldus Van Gorp. Daarbij gaat het om een grote groep spelers: onder meer Brabant C, het Leisure Ontwikkel Fonds en Citymarketing Tilburg.



Het stadsbestuur is zeer enthousiast. ,,Geweldig", zegt cultuurwethouder Marcelle Hendrickx. ,,De doolhof wordt een icoon dat een internationaal publiek naar de stad zal halen."

Binnen nu en een paar maanden verwacht Van Gorp dat de bouw begint. De Duitse kunstenaar komt een jaar naar Tilburg, bouwt een totaal nieuw doolhof. Voor de inrichting wordt ook samengewerkt met lokale kunstenaars. In eerdere plannen werd gerept over het voormalige postkantoor aan de Spoorlaan als locatie. ,,Maar nee, een definitieve locatie is er nog niet. We willen een toplocatie in het centrum."

Geen einddatum

Van Gorp mikt op 20.000 bezoekers per jaar. Het doolhof blijft dan meerdere jaren in Tilburg, een definitieve einddatum is er nog niet. ,,Na een paar jaar willen we het doolhof uitbreiden." In Berlijn trok het doolhof meer dan 40.000 bezoekers in vier jaar, waarvan 20.000 in het laatste jaar. ,,Daar werd geen reclame voor gemaakt, het ging van mond tot mond."

Van Gorp wil juist wel breed uitpakken, ook om veel toeristen naar de stad te trekken. ,,Dit hoort bij de rauwe kant van Tilburg, bij de inwoners die zelf ook dingen willen ontdekken. In mooie steden als Den Bosch en Breda is het altijd hetzelfde verhaal, Tilburg houdt van experimenteren."

,, Ik baande een weg naar voren. Het vreemde decor en zijn gevoel bij aanraking veranderden regelmatig. Soms was het donker, soms was het licht verblindend, terwijl de flitsen en geluiden altijd spannend bleven. Toen kwam ik op een punt. Een donkere tunnel. Een glijbaan. Waar ging het heen, wat was daar beneden, ik had geen idee. Ik begon me paniekerig te voelen in deze afgesloten ruimte. Ik twijfelde aan mezelf. De enige manier was om vooruit te gaan. Adem, Alice, en ga het konijnenhol in."

,,Ik liet een nerveuze "Woooahhhh" toen ik over dit pad naar niemandsland gleed. Na angstige momenten door de onbekendheid werd ik abrupt aan het andere uiteinde uitgespuugd in het kloppend hart van alles. Ik tuurde naar de grote bolvormige ruimte leek op een plek met organen. Er waren opties, drie zelfs. Welke kant moet ik gaan? Ik klom de ladder af, de put in, keek wat er voor me lag en maakt een keuze: een lange ladder die ijzig koud aanvoelde...."