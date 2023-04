Ricardo gaat shirts veilen van Noppert, MVV en Feyenoord voor kinder-IC in het RadboudUMC

Gorinchem krijgt misschien maar één nieuwe brug door stijgende kosten: ‘Naar de minister voor geld’

Het is de vraag of er tijdens de verbreding van de A27 bij Gorinchem twee nieuwe Merwedebruggen komen te liggen. Als bouwkosten de komende jaren blijven stijgen, is er waarschijnlijk niet genoeg geld. ,,Dan bestaat de kans dat we maar één brug bouwen. Met twee keer twee rijstroken net als nu, maar wel breder.’’