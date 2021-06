Ricardo heeft zijn eigen Van der Poel café in de tuin

VIDEO Rik en Alain steken retro brommers in modern jasje: 'Het is pure passie’

18:45 Retro maar toch supermodern. Dat zijn de elektrische brommers van het merk Eysing, die Rik Smits en Alain van Dijk verkopen in hun concept-store in Den Bosch. Het retro ontwerp van de tweewielers, ook wel e-mopeds genoemd, is volgens Van Dijk gebaseerd op de motoren van Eysink. Dat is een merk dat ruim een eeuw geleden in Amersfoort werd geproduceerd.