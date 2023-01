Rick (1998-2019) zag geen toekomst en wilde voor altijd jong blijven

Total Loss Festival in Best nu ook voor ‘hulle familie’: Rob Kemps kondigt eerste namen aan

BEST - Op zaterdag 9 en zondag 10 september keert Snollebollekes – alias Rob Kemps uit Best – terug in zijn ‘achtertuin’: Aquabest is dan opnieuw het decor van het Total Loss Festival. De zondag wordt nu ingericht als familiedag.

