Rico droomt van zijn eigen ster en Dionne trekt dé coltrui weer aan

Dit artikel wordt gedurende de dag bijgewerkt.

Het maakt niet uit of hij er gel in smeer of niet: de haren van Guido Weijers staan altijd overeind. Zelfs - of misschien wel juist - als hij buiten Brabant optreedt.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@guidoweijersofficial) op 13 Dec 2018 om 2:13 PST

Ajax speelde gisteren 3-3 in de Champions League, wat een hele knappe prestatie is. Maar wat was het spannend! ‘Het gaat helemaal goed komen’, zei Raymond van de Klundert vanaf de tribune. Maar daar meende hij niet veel van, bleek wel uit de emoticons. Bidden!

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@raykluun) op 12 Dec 2018 om 13:03 PST

Oh Mari, wat doet u nu! Onze topsytlist mocht vandaag het haar en de make-up doen van Tatjana Simic. En wat zien we? Mari van de Ven draagt een bril!

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@marivandeven) op 12 Dec 2018 om 22:26 PST

Wat een originele manier om de 29ste verjaardag van Taylor Swift te vieren! Laat dat maar aan taalvirtuoos Wim Daniëls over.

Er liggen stenen van allerlei soorten sterren, maar Rico Verhoeven kan nog niet pronken met een eigen ‘star’ op de Walk of Fame in Hollywood. Maar ooit, ooit ligt ook de naam van onze eigen kickbokser ertussen. Dat is nog eens een bucketlist!

Natuurlijk zijn er duizenden films gemaakt over geluk. Maar die gingen vooral over het gevoel. Martin Koolhoven ziet ook wel iets in een Pixar-film over het geluksstofje zelf. Wat dat ziet er bijzonder uit!

Het maakt Dionne Stax niets uit wat anderen ervan vinden, ze trekt gewoon weer haar grijze coltrui uit de kast. Dé grijze coltrui, die een maand geleden nog werd bekritiseerd door Maxim Hartman. Hij vond het truitje te strak en afleidend. Styliste Hanna Suurland combineert het kledingstuk vandaag met een net jasje.