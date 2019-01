Rico feliciteert Jandino op bijzondere wijze met verjaardag, Guido Weijers blij met kijkcijfers

BRABANT BYTESKorte updates van onze eigen Brabantse sterren op social media, wie houdt daar nou niet van? In de rubriek Brabant Bytes struinen wij het web voor je af voor de gekste, mooiste en opvallendste posts van onze eigen BB’s, oftewel: Bekende Brabanders.

Dit artikel wordt gedurende de dag geüpdatet.

Maak je maar geen zorgen om dj La Fuente. De Eindhovense muzikant zit er warmpjes bij, en dat in een heus winterwonderland. Hij is in Tirol, waar hij ongetwijfeld enkele après-skitenten onveilig gaat maken.

Jandino Asporaat mag vandaag 38 kaarsjes uitblazen. Maar hé, dat is toch geen Brabander. We horen het je denken. Klopt, maar zijn grote vriend ernaast natuurlijk wel! Kickbokser Rico Verhoeven feliciteert de cabaretier met deze vrolijke foto op Instagram. En als Jandino terug is van zijn tour door het Caraïbische gebied krijgt hij... een make-over. Verhoeven trakteert hem dan op onder meer een facelift, zegt hij.

Fietscrosser Twan van Gendt heeft zo te zien ook niks te klagen. In een paradijselijke omgeving is hij aan het trainen. Deze jump gaat echter nog niet foutloos..

Snowboardster Cheryl Maas uit Uden mist ‘haar girl’ vandaag.

Tot slot Guido Weijers. De Bredaase cabaretier is vandaag heel gelukkig en dankbaar. Zijn conference is namelijk opeens toch het best bekeken programma van de Nederlandse televisie op oudejaarsavond. Oke, op het aftelmoment na dan.