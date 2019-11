Rico is klaar voor gevecht met Badr Hari en Adje is onderweg naar Bergen op Zoom

video ‘Het is niet meer gezond’: ziekenhuis­per­so­neel in de regio staakt massaal

11:51 Na de leraren is het nu de beurt aan verpleegkundigen. Op 83 ziekenhuizen, 32 poliklinieken en 4 revalidatiecentra wordt vandaag gestaakt. Het is nog nooit eerder vertoond dat ziekenhuizen op zo’n grote schaal de deuren dicht doen. Het zorgpersoneel wil meer loon en minder werkdruk. Het ED neemt vandaag poolshoogte bij ziekenhuizen in de regio.