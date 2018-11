Rico knielt voor zijn prinses en bij Jacqueline gaat alles ‘op rolletjes’

Burenruzie over oprit in Tilburgs buitenge­bied: buurvrouw plant stoel tussen werklui

14 november TILBURG - Emoties lopen deze week hoog op bij een ruzie over een uitrit in Moerenburg in het Tilburgse buitengebied. Bewoners van de Broekstraat voelen zich gekleineerd door hun buren die een oprit aanleggen. Demonstratief ging Joos Taminiau op een stoel tussen de stratenmakers zitten. Ze is door de politie afgevoerd.