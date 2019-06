Rico Verhoeven duikt in de acteerwereld en Olcay Gulsen poseert op het strand

Militair in opleiding zwaarge­wond na bliksemin­slag in Ossend­recht, dertien anderen lichtge­wond

14:04 OSSENDRECHT - Op de voormalige Koningin Wilhelminakazerne in Ossendrecht is vanochtend een ernstig ongeluk gebeurd. Een groep militairen in opleiding is geraakt door de bliksem. Eén van hen, een 18-jarige man, is zwaargewond per traumahelikopter naar het ziekenhuis in Antwerpen gebracht. Dertien anderen raakten lichtgewond. Zij zijn zelf niet geraakt, maar stonden in de buurt van de jongen die zwaargewond raakte.