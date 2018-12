Rico Verhoeven houdt staredown met zichzelf en Beertje en Judith zijn het stralend middelpunt

VIDEO Stare down met Rico Verhoeven: kickbokser krijgt eerste robotbeeld in Madame Tussauds

1 december Kickbokser Rico Verhoeven krijgt een plekje in wassenbeeldenmuseum Madame Tussauds in Amsterdam. De 29-jarige meervoudig wereldkampioen is daar naar verwachting vanaf juli te zien als robot. Dat heeft Verhoeven zaterdag bekendgemaakt tijdens een fandag in Utrecht.