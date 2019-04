Rico Verhoeven krijgt ervan langs van Kevin Hart en Domien Verschuuren raakt geïnspireerd door Coldplay

Video Van de zolderka­mer, naar een echt voetbalmu­se­um in Mierlo

8:00 MIERLO - Deze dinsdag wordt het voetbalmuseum van Jos Lenssen dan eindelijk geopend in Mierlo. Louis van Gaal is ‘uiteraard’ een van de genodigden. ,,De eerste kerstkaart die binnenvalt, is altijd van Louis en zijn vrouw.”