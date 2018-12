Rico Verhoeven mist de zomer terwijl Guus Meeuwis en Frans Bauer al druk bezig zijn met kerst

Dit artikel wordt gedurende de dag bijgewerkt.

Het kwik is aardig aan het dalen de laatste tijd. Dus een lekker wandelingetje in de zon is er even niet bij, zonder een warme winterjas. Daar baalt Rico Verhoeven van. Hij bracht graag te voet, in zomerkledij, zijn kinderen naar school.

Nog een nachtje slapen en dan is de Sint jarig. Daarna stort de wereld zich weer in alles wat met Kerstmis te maken heeft. Zo ook Frans Bauer die vandaag druk aan het repeteren was in Oss voor zijn kerstshows.

Chillen op Curaçao. Dat kan Giel de Winter van StukTV als geen ander hoor. Hij moet wel even opletten dat zijn telefoon niet in het water valt.

Als er één ding is waar Beertje van Beers van houdt, dan zijn het boeken. Zo blijkt. Ze houdt er zóveel van, dat ze er zelfs lekker mee in bad gaat.

Iedere week kunnen we weer meegenieten van de work outs van Tanja Jess. En deze dinsdag is het zo te zien Tummy Tuesday want die buikspieren laat ze werken hoor!

Katten, poezen, schildpadden. Cabaretier Hans Teeuwen vindt ze allemaal even leuk. Hij noemt zichzelf zelfs een schildpad.

Zoals altijd natuurlijk is DJ La Fuente hard aan het werk. Terwijl hij een duik neemt in het zwembad én een tijdschrift leest. Alles tegelijk natuurlijk. Levert wel een mooie actiefoto op.

Zijn kinderen vinden het maar niks, die plaatjes die Kluun iedere dag deelt op Instagram. Maar daar heeft Raymond geen boodschap aan hoor. Daar zijn de luchten veel te mooi voor in Nederland.

Judoka Roy Meyer traint er op los en laat in een video maar weer eens zien wat een spierbundel hij is. Hij bereidt zich voor op de spelen in Tokyo in 2020.

Hij heeft er al zin in hoor. Guus Meeuwis kan niet wachten tot het kerst is. Hij heeft zijn boom dan ook al staan en zijn trui met de mooie tekst Meeuwy Kwismes uit de kast getrokken. Al zijn volgers wenst hij alvast fijne feestdagen want kerst begint vroeg dit jaar met zijn nieuwe single Vrolijk Kerstfeest Allemaal. En dan is zijn album Geluk ook nog genomineerd voor de Edison Pop 2019.

