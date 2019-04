Rico Verhoeven op pad met ‘grote knuffelbeer’ en opvallend gesprek Hans Teeuwen

Video Topchef De Rozario geeft kookles op basis­school in Helmond: ‘At ik dit maar elke avond’

7:35 HELMOND - Op negentig scholen in Nederland stond er maandag een chefkok voor de klas om kookles te geven. Jermain de Rozario kwam langs in Brandevoort. ,,Kinderen krijgen al een citotoets in groep 4, maar ze weten niets over het eten dat ze in hun mond stoppen.”