Rico Verhoeven slaat, schopt en schiet er flink op los in actiefilm ‘Black Lotus’: bekijk hier de trailer

VideoZware wapens, achtervolgingen en volop spektakel: de première van Black Lotus komt steeds dichterbij. In de actiefilm kruipt Rico Verhoeven in de huid van special forces-officier Matteo Donner. Het is de eerste hoofdrol in de acteercarrière van de elfvoudig wereldkampioen kickboksen uit Halsteren.

In de film zwerft Donner, die zijn beste vriend even daarvoor verliest tijdens een gezamenlijke missie, kampend met schuldgevoel de wereld rond. ‘Terug in Amsterdam belandt hij tussen explosies, rondvliegende kogels en crashende auto’s in een eenmansoorlog in de straten en op de grachten van de stad. Donner heeft daarbij maar één doel: het ontvoerde dochtertje van zijn gestorven vriend redden’, omschrijft producent Dutch FilmWorks.

Verhoeven maakt al jaren geen geheim van zijn ambities in de filmwereld. Hij speelde tot nu toe bijrolletjes in een paar Nederlandse producties. De Brabander werd in zijn eerste internationale film op de set vergezeld door enkele bekende acteurs. Frank Grillo bijvoorbeeld speelt sinds 1993 in grote films als Kingdom, Hitman’s Wife’s Bodyguard, Copshop, Avengers en Prison Break.

Ook te zien in de film zijn Marie Dompnier (Black Box), Peter Franzen (Vikings), Rona-Lee Shimon (Fauda), Kevin Janssens (Revenge, Undercover, Twee Zomers), Magnus Samuelsson (The Last Kingdom), Simon Wan (Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald, Peaky Blinders) en Roland Møller (Atomic Blonde, The Commuter, Papillon).

‘Droom die is uitgekomen’

Black Lotus is een film van de Bulgaarse regisseur Todor Chapkanov. De opnames vonden plaats op meerdere locaties in Europa, onder meer Amsterdam. Verhoeven noemde meespelen in de film ‘een droom die uit is gekomen’.

In de ring komt hij pas over een tijd weer in actie vanwege een blessure. The King of Kickboxing zou in maart vechten tegen Antonio Plazibat, maar dat gaat dus niet door.

Black Lotus is vanaf april in de bioscoop te zien.

Volledig scherm Rico Verhoeven speelt zijn eerste hoofdrol in de actiefilm Black Lotus. © Videostill