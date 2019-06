Rico Verhoeven speelt voor tuinman en Domien Verschuuren laat zijn billen wassen

Video ‘Maalkop’ in Best: de boer en zijn pijn in een lege stal

8:40 BEST - In ‘Maalkop’, vanaf 20 juni tien keer te zien in een verlaten stal in Best, kruipt acteur Fabian Jansen in de huid van een boer die noodgedwongen met zijn veehouderij is gestopt. Herman van de Wijdeven uit Nijnsel schreef het stuk. ,,Ik schrok me kapot hoe het boerenleven is veranderd. De regels zijn om gek van te worden.”