Rico Verhoeven staat naast grote held Schwarzenegger en Marc van der Linden in roze alleen op ‘canalpride’

Zomerserie Klimaat in Brabant: hitte en hoosbuien bedreigen aardappel­oogst

5 augustus 'Zie hem daar liggen. Onze python." Aardappelteler Kees Gommeren (62) wijst naar de enorme slang die dwars door het veld naar de beregeningsinstallatie loopt. De dorstige planten staan onder een verkwikkende douche. Het is half juli, de landbouwgrond in het West-Brabantse Kruisland is droog, te droog.