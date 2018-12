Rico Verhoeven verrast verkleed als CliniClown de zieke kickboksfan Luca (8)

Het was Luca's oudere zus Maxime (19), ook fervent kickbokser, die haar broertje opgaf voor de show Zet 'm Op. Het uiteindelijke doel van de show is - naast het in het zonnetje zetten van jonge patiëntjes - donaties binnen harken voor de CliniClowns. ,,Als je er zelf nooit mee te maken hebt, besef je niet hoe belangrijk de CliniClowns zijn. Ze hebben nu nog maar tachtig clowns. Dat waren er ooit veel meer. Er is gewoon geen geld meer voor, het circus dat erbij hoorde, is ook al weg door geldgebrek'', verhaalt moeder Helen. En dat terwijl de clowns het vermogen hebben om doodzieke kinderen te laten schaterlachen.



Behalve bij Luca zijn er ook bij andere kinderen opnames gemaakt. Zo kwam meidenband K3 - als clowns - naar een zieke fan en bezocht ook Voice-winnares Pleun Bierbooms een patiëntje. In de uitzending is ook te zien hoe de clowns mensen met dementie, die vaak erg in zichzelf gekeerd zijn, uit hun isolement halen.