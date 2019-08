Rico Verhoeven voelt zich klein en Domien Verschuuren ziet zijn lenzen niet meer zitten

Zomerserie Liedjes met een vraag: Wie zal dat betalen?

10:31 Voor taalkunstenaar Toon Hermans was het liedje Dat gaat naar Den Bosch toe een mooi doelwit. In zijn show van 1980 richtte de cabaretier zijn pijlen onder meer op de bekende regel 'Wie zal dat betalen?' ,,Zo oer-Hollands! Zo krenterig!", zei Toon. ,,Er moet wat betaald worden en meteen ontstaat er paniek. Wie zal dat betalen? Er is nooit een vent die zegt: 'Ga weg, ik betaal het hele zootje wel!' Ook had hij zo zijn bedenkingen bij de titel van het lied. ,,Wát gaat er dan naar Den Bosch toe? Ik zou op z'n minst wat meer informatie willen hebben."