Rico zoekt jonge fan op in ziekenhuis en Sylvie showt sexy kerstoutfit

BRABANT BYTESKorte updates van onze eigen Brabantse sterren op social media, wie houdt daar nou niet van? In de rubriek Brabant Bytes struinen wij het web voor je af voor de gekste, mooiste en opvallendste posts van onze eigen BB’s, oftewel: Bekende Brabanders.

Dit artikel wordt gedurende de dag bijgewerkt.

Hij had er al niet weinig. Toch vond Nieky Holzken het tijd voor een nieuwe tatoeage. De Helmondse vechtsporter geeft, stoer als hij is, geen kik wanneer de inkt op zijn huid wordt gezet. Stoïcijns kijkt hij in de camera voor een leuke selfie.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@niekyholzken) op 12 Dec 2018 om 5:14 PST

Zo, dat is wel de crème de la crème van de Nederlandse muziekwereld! Guus Meeuwis was gisteren bij Nikkie in Concert en deelde daar vandaag een leuke foto van. Een toffe avond, vond hij het.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@) op 12 Dec 2018 om 5:11 PST

Hoe vind jij de nieuwe kerstmuts van Hans Teeuwen? Koud zal hij het in ieder geval niet snel krijgen, dat is zeker. Gaan met die banaan!

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@therealhansteeuwen) op 12 Dec 2018 om 4:28 PST

‘Meet me under the mistletoe’, zegt Sylvie Meis woensdagmiddag. De zelfverklaarde #santababy uit Zundert hoeft dat vermoedelijk niet nog een keer te vragen, want de likes stromen direct met duizenden binnen.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@sylviemeis) op 12 Dec 2018 om 5:49 PST

Kickbokser Rico Verhoeven deelt vanmiddag iets belangrijks. Samen met de CliniClowns bezocht hij een jonge fan, die vanwege heftige longproblemen en epileptische aanvallen al dertig keer is opgenomen in het ziekenhuis. De achtjarige Luca, die helemaal gek is van kickboksen, werd compleet verrast door de als clown uitgedoste Verhoeven. En dat leverde prachtige beelden op!