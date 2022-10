Rijkswaterstaat zag sporen Hebe en Sanne eerder al, maar ondernam geen actie omdat ze oud leken

Stijn van Griensven, hoofd Operatiën van de politie Oost-Brabant, laat donderdag in een persgesprek op politiebureau Den Bosch weten dat de familie persoonlijk door hem is geïnformeerd over het onderzoek. ,,Ze zijn verdoofd. Verslagen en verdrietig.”

De familie van Hebe en Sanne laten in een gezamenlijk statement weten dat ze het fijn vinden om met rust gelaten te worden. ‘Gisterenavond zijn we op de hoogte gebracht van het nieuws dat Hebe (10) en Sanne (26) er niet meer zijn. Sinds maandagavond leven we tussen hoop en wanhoop en is dit een verschrikkelijke afloop van een groot drama. Ons verdriet is intens en heel erg groot.’

Rijkswaterstaat dacht dat bandensporen oud waren

Rijkswaterstaat en politie hebben de locatie bij knooppunt Empel, waar de auto uiteindelijk werd gevonden, meerdere keren bekeken. Maandag werd er al poolshoogte genomen. Bandensporen die toen werden gezien, leken oude sporen volgens de medewerker.

De politie onderzoekt of deze constatering niet nader onderzocht had moeten worden.

Politie stapte eerste keer niet uit

De politie is na meldingen ook bij de locatie gaan kijken, maar is de eerste keer niet uitgestapt. Vanuit de auto werd niks gezien.

De tweede keer, woensdag, werd een buitenspiegel gevonden. Daarop werd uiteindelijk een onderzoek gedaan, waarbij de auto diep in het water werd gezien.

Noodlottig ongeval

Zo’n 200 agenten zijn betrokken bij de zoekactie en het onderzoek. Daaruit blijkt dat het om een noodlottig ongeval gaat, waarbij Hebe en Sanne om het leven kwamen. Voor zover bekend zijn er geen andere voertuigen betrokken geweest, omdat daar op dit moment geen aanwijzingen voor zijn gevonden. De politie sluit dit scenario niet helemaal uit.

Tips over sporen

Aanvankelijk meldde de politie dat het tweetal werd gevonden door alerte politieagenten. Vanochtend werd echter duidelijk dat dinsdagavond - dus meer dan 24 uur eerder - al zeker één tip binnenkwam over de bandensporen bij knooppunt Empel, op de verbindingsweg tussen de A59 uit Waalwijk, naar de A2 richting Den Bosch. ,,De agenten zijn gewoon in de auto blijven zitten”, zegt melder Peter Aaldering daarover.

Op luchtbeelden van knooppunt Empel is te zien waar de twee precies terechtkwamen. Ze kwamen van de A59 linksonder en zijn links van de weg gereden en in het water beland. Niemand kon ze daar zien liggen. Langs dit stuk weg staan geen vangrails; die beginnen pas een paar meter verderop.

Bloemen bij het Hebehuis

Bij vrienden, collega’s en begeleiders heerst grote verslagenheid. Mensen die de familie willen steunen kunnen terecht bij het Hebehuis aan de Van Voorst tot Voorststraat 4 in Vught. Dit was een plek waar Hebe tot rust kon komen, in 2020 ingericht door haar ouders. Daar kunnen ook bloemen worden gelegd. ‘Zo geeft u de familie alle rust en privacy in deze moeilijke tijd’, schrijft Van de Mortel.