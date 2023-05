Rijsbergen gaat 190 asielzoekers opvangen in Krabbebossen, voor minimaal drie jaar

Het seizoen is geopend voor 105 Brabantse buitenzwem­lo­ca­ties, met eens per maand controle

Brabant telt dit jaar 105 officiële buitenzwemlocaties. Het seizoen om veilig te zwemmen in deze wateren is deze week gestart. ,,Van 1 mei tot 1 oktober”, zegt een provinciewoordvoerder. ,,In die tijd wordt het water minstens één keer per maand gecontroleerd.”